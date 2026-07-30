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Петрокуб
Михаил Платика
Статистика
€ 50 тыс
Михаил Платика - статистика
Петрокуб
15 марта 1990 (36)
#5 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Молдова
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Команда
И
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П
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Петрокуб
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
63' - 90'
73'
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
85' - 90'
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