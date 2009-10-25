Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Варакин - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1987 (39)
#12 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром-2
30
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
25.10.2009
Волгарь
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1 : 0
08.09.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1 : 1
20.08.2009
Носта
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2 : 1
17.08.2009
Витязь
1' - 83'
51'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1 : 1
12.08.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Металлург Л
1 : 2
06.07.2009
Волгарь
1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
0 : 0
27.06.2009
СКА-Хабаровск
1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3 : 1
24.06.2009
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2 : 0
16.06.2009
Волгарь
65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Cибирь
4 : 0
13.06.2009
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2 : 0
05.06.2009
Чита
1' - 74'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0 : 3
25.05.2009
Волгарь
71' - 90'
72'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
КАМАЗ
0 : 0
22.05.2009
Волгарь
69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1 : 3
14.05.2009
Анжи
78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0 : 0
03.05.2009
Краснодар
71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волгарь
1 : 0
30.04.2009
Черноморец
75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3 : 1
22.04.2009
Волгарь
54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Витязь
2 : 0
19.04.2009
Волгарь
1' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
0 : 0
11.04.2009
Шинник
46' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+