|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2012
|85' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|26.04.2012
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|20.04.2012
|1' -60'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|16'
|14.04.2012
|74' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|24.03.2012
|85' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|87'
|17.03.2012
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:4
|Амкар (мол) (Пермь)