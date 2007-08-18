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    Евгений Линев - статистика

    Защитник
    Имя Евгений
    Фамилия Линев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1980 (42 года)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2007 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:0 Ворскла (Полтава)
    24.11.2007 1' -90' Карпаты (Львов) 4:0 Таврия (Симферополь)
    21.10.2007 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:1 Таврия (Симферополь)
    30.09.2007 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Таврия (Симферополь)
    22.09.2007 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:4 Динамо (Киев)
    25.08.2007 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Таврия (Симферополь)
    18.08.2007 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
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