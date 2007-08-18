|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2007
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|24.11.2007
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Таврия (Симферополь)
|21.10.2007
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|30.09.2007
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|22.09.2007
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:4
|Динамо (Киев)
|25.08.2007
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|18.08.2007
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)