Сергей Кикоть - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Кикоть
|Команда
|Кремень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Кикоть
|Команда
|Кремень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтовик-Укрнафта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2007
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)