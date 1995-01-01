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    Жан-Максим Ндонго - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Жан-Максим
    Фамилия Ндонго
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 ноября 1992 (30 лет)
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