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    Арменд Даллку - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Арменд
    Фамилия Даллку
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Приштина 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Приштина (Приштина) 0:0
    (4:5)п    		 Фола (Эш)
    112'
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