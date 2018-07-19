Арменд Даллку - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Арменд
|Фамилия
|Даллку
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Арменд
|Фамилия
|Даллку
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Приштина
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Приштина (Приштина)
|0:0
(4:5)п
|Фола (Эш)
|112'