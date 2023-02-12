Рикардо Эсгайо - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Эсгайо
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Эсгайо
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 76'
|Спортинг
|2:2
|Арсенал
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|35'
|27.02.2023
|77' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 46'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|34'
|20.02.2023
|Был в запасе
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 65'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|55' - 70'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -76'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|23.02.2023
|1' -46'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|34'
|16.02.2023
|1' -65'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)