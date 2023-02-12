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    Рикардо Эсгайо - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Рикардо
    Фамилия Эсгайо
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1993 (29 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 76' Спортинг 2:2 Арсенал Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 1' - 90' Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    35'
    27.02.2023 77' - 90' Спортинг 2:0 Эшторил Португалия. Примейра, 22 тур
    23.02.2023 1' - 46' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    34'
    20.02.2023 Был в запасе Шавиш 2:3 Спортинг Португалия. Примейра, 21 тур
    16.02.2023 1' - 65' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 55' - 70' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -76' Спортинг (Лиссабон) 2:2 Арсенал (Лондон)
    23.02.2023 1' -46' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:4 Спортинг (Лиссабон)
    34'
    16.02.2023 1' -65' Спортинг (Лиссабон) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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