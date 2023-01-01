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Штефан Крель
Статистика
Штефан Крель - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1992 (34), Вена
#46 | Вратарь
188 см
Австрия
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