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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Нуха Дико
Статистика
€ 250 тыс
Нуха Дико - статистика
Париж
14 мая 1992 (34)
#12 | Нападающий
173 см
Мали | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
8
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 16 тур
Париж
0 : 3
13.12.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 0
07.12.2025
Париж
73' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
4 : 2
23.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Париж
0 : 1
07.11.2025
Ренн
87' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
0 : 1
01.11.2025
Париж
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Париж
3 : 3
29.10.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
85' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
19.10.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж
78' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 3
21.09.2025
Страсбур
69' - 90'
81'
90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Париж
3 : 2
31.08.2025
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
85' - 90'
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