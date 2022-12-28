Нуха Дико - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Нуха
|Фамилия
|Дико
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Нуха
|Фамилия
|Дико
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 74'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 84'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|22
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -74'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|1' -84'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|04.02.2023
|1' -72'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|1' -71'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|19'
|21.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|86'
|09.01.2023
|1' -85'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|27' 52'
|03.01.2023
|1' -76'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -74'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|65'
|22.12.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|14.11.2022
|1' -73'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|71'
|09.11.2022
|66' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|74' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|16.10.2022
|1' -30'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -57'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|28.08.2022
|11' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|54'
|20.08.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)
|32'