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    Нуха Дико - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Нуха
    Фамилия Дико
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 74' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 1' - 84' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 22 3 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -74' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    26.02.2023 1' -84' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    04.02.2023 1' -72' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    29.01.2023 1' -71' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    19'
    21.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    86'
    09.01.2023 1' -85' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    27' 52'
    03.01.2023 1' -76' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -74' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    65'
    22.12.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    14.11.2022 1' -73' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    71'
    09.11.2022 66' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 74' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    16.10.2022 1' -30' ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -57' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 11' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    54'
    20.08.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    32'
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