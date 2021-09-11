Юрген Локадия - статистика
#4 | Нападающий
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Локадия
|Команда
|Персеполис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Локадия
|Команда
|Персеполис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|27.11.2021
|68' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)