Даниэль Карвахаль - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Карвахаль
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|73
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Карвахаль
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|59' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|02.03.2023
|1' - 90'
|Реал
|0:1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|25.02.2023
|1' - 83'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|76' - 90'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|15.02.2023
|1' - 68'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|8'
|11.02.2023
|1' - 79'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|19
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|59' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|25.02.2023
|1' -83'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|18.02.2023
|76' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|15.02.2023
|1' -68'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|8'
|05.02.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|02.02.2023
|36' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.12.2022
|1' -60'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|07.11.2022
|1' -85'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|65'
|30.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|22.10.2022
|1' -77'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|19.10.2022
|1' -88'
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|16.10.2022
|1' -88'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|02.10.2022
|1' -86'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|89'
|11.09.2022
|72' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|28.08.2022
|85' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|20.08.2022
|1' -70'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|65'