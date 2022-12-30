Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниэль Карвахаль - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Карвахаль
    Команда Реал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1992 (31 год)
    Рост 171
    Вес 73
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 59' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    02.03.2023 1' - 90' Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    25.02.2023 1' - 83' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    21.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 76' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    15.02.2023 1' - 68' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    8'
    11.02.2023 1' - 79' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    58'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 19 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 59' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    25.02.2023 1' -83' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    18.02.2023 76' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    15.02.2023 1' -68' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    8'
    05.02.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    02.02.2023 36' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    30.12.2022 1' -60' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 1' -85' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    65'
    30.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    22.10.2022 1' -77' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    19.10.2022 1' -88' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 1' -88' Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 1' -86' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    89'
    11.09.2022 72' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    28.08.2022 85' -90' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    20.08.2022 1' -70' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    65'
    • Читайте нас: 
    11