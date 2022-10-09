Альваро Хименес - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.09.2022
|74' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)