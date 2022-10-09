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    Альваро Хименес - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Альваро
    Фамилия Хименес
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Родной город Эльче
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1991 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    16.01.2023 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    05.11.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    22.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    09.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    16.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    10.09.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 74' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    14.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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