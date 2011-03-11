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    Артур Кумыков - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Артур
    Отчество Викторович
    Фамилия Кумыков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 февраля 1990 (33 года)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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