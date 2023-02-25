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    Йетро Виллемс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Йетро
    Фамилия Виллемс
    Команда Гройтер Фюрт
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1994 (28 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -58' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    25.02.2023 64' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
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