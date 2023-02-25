Йетро Виллемс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Йетро
|Фамилия
|Виллемс
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Йетро
|Фамилия
|Виллемс
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -58'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|25.02.2023
|64' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)