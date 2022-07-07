Драшко Божович - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Драшко
|Фамилия
|Божович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1988 (34 года)
|Имя
|Драшко
|Фамилия
|Божович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)