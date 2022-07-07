Максим Потырнике - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Потырнике
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Потырнике
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.08.2022
|1' -70'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|28.07.2022
|83' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|60' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|90' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Флориана (Флориана)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)