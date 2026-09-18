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Ла Лига 2026/2027
Команды
Эльче
Педро Бигас
Статистика
€ 300 тыс
Педро Бигас - статистика
Эльче
15 мая 1990 (36)
#6 | Защитник
181 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
60' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 62'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
81' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
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Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
60' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 62'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
81' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
Был в запасе
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