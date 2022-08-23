Джош Вела - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Вела
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Вела
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флитвуд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|46' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)