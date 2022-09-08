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    Диа Саба - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Диа
    Фамилия Саба
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 ноября 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 6 1 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 76' -90' Славия (Прага) 1:1 Сивасспор (Сивас)
    27.10.2022 1' -89' Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    73'
    13.10.2022 1' -90' Балкани (Сува Река) 1:2 Сивасспор (Сивас)
    06.10.2022 1' -90' Сивасспор (Сивас) 3:4 Балкани (Сува Река)
    1' 75' 78'
    15.09.2022 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    08.09.2022 1' -90' Сивасспор (Сивас) 1:1 Славия (Прага)
    27'
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