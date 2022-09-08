Диа Саба - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Диа
|Фамилия
|Саба
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Диа
|Фамилия
|Саба
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|6
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|76' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|1' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|73'
|13.10.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|06.10.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|1' 75' 78'
|15.09.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|27'