Руслан Барски - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Барски
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1992 (31 год)
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Барски
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|22.09.2020
|1' -61'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)