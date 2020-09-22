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    Руслан Барски - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Фамилия Барски
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 3:1 Маккаби (Тель-Авив)
    22.09.2020 1' -61' Маккаби (Тель-Авив) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
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