Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Валерио Верре
Статистика
Валерио Верре - статистика
Завершил карьеру
11 января 1994 (32)
#26 | Полузащитник
175 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
25
2
5
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
84' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Палермо
2 : 0
09.05.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Чезена
2 : 1
04.05.2025
Палермо
1' - 57'
Италия. Серия В, 36 тур
Палермо
1 : 2
01.05.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Катанцаро
1 : 3
27.04.2025
Палермо
87' - 90'
90, 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Палермо
5 : 3
06.04.2025
Сассуоло
79' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Палермо
2 : 3
14.03.2025
Кремонезе
1' - 79'
73'
Италия. Серия В, 29 тур
Сампдория
1 : 1
08.03.2025
Палермо
1' - 73'
Италия. Серия В, 28 тур
Палермо
1 : 0
02.03.2025
Брешиа
1' - 69'
Италия. Серия В, 27 тур
Козенца
0 : 3
23.02.2025
Палермо
1' - 74'
30, 65'
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
2 : 2
16.02.2025
Мантова
1' - 60'
26'
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
2 : 2
09.02.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Палермо
1 : 2
31.01.2025
Пиза
1' - 76'
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
2 : 1
26.01.2025
Палермо
60' - 90'
81'
Италия. Серия В, 22 тур
Палермо
1 : 0
19.01.2025
Юве Стабиа
80' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Палермо
2 : 0
12.01.2025
Модена
89' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Циттаделла
2 : 1
29.12.2024
Палермо
81' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Палермо
1 : 0
26.12.2024
Бари
1' - 58'
Италия. Серия В, 18 тур
Сассуоло
2 : 1
21.12.2024
Палермо
1' - 68'
Италия. Серия В, 17 тур
Палермо
1 : 2
15.12.2024
Катанцаро
87' - 90'
90'
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
1 : 0
07.12.2024
Палермо
1' - 61'
Италия. Серия В, 15 тур
Палермо
2 : 0
01.12.2024
Специя
1' - 61'
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
1 : 1
24.11.2024
Сампдория
1' - 69'
45'
Италия. Серия В, 13 тур
Фрозиноне
1 : 1
08.11.2024
Палермо
1' - 75'
45'
Италия. Серия В, 12 тур
Палермо
0 : 1
03.11.2024
Циттаделла
1' - 76'
60'
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
30.10.2024
Палермо
71' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 2
19.10.2024
Палермо
1' - 46'
34'
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
0 : 1
06.10.2024
Салернитана
63' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
0 : 1
27.08.2024
Палермо
58' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 0
24.08.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Брешиа
1 : 0
16.08.2024
Палермо
Был в запасе
Главные новости
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
Видео
Холанд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
11
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
Вчера, 20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Вчера, 20:50
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+