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    Валерио Верре - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Валерио
    Фамилия Верре
    Команда Палермо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 18 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 46' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -62' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 1' -54' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -87' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 56' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 68' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    29.10.2022 53' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    57'
    24.10.2022 1' -46' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 59' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    65'
    08.10.2022 83' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    90'
    02.10.2022 68' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 81' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 79' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 1' -59' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 1' -61' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 63' -90' Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 68' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    87'
    13.08.2022 58' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    73'
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