Валерио Верре - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Валерио
|Фамилия
|Верре
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Валерио
|Фамилия
|Верре
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|18
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|1' -62'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|1' -54'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -87'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|56' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|68' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|29.10.2022
|53' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|57'
|24.10.2022
|1' -46'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|59' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|65'
|08.10.2022
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|90'
|02.10.2022
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|81' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|79' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|1' -59'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|63' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|87'
|13.08.2022
|58' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|73'