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    Аарон МакКари - статистика

    #20 | Вратарь
    Имя Аарон
    Фамилия МакКари
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 января 1992 (31 год)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 2:4 Арсенал (Лондон)
    03.12.2020 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:1 Дандолк (Дандолк)
    26.11.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 1:3 Рапид (Вена)
    05.11.2020 1' -90' Рапид (Вена) 4:3 Дандолк (Дандолк)
    29.10.2020 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Дандолк (Дандолк)
    22.10.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 1:2 Мольде (Мольде)
    01.10.2020 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 3:1 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    24.09.2020 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:1
    (3:5)п    		 Дандолк (Дандолк)
    17.09.2020 Был в запасе Интер (Эскальдес) 0:1 Дандолк (Дандолк)
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