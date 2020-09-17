Аарон МакКари - статистика
#20 | Вратарь
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|МакКари
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|МакКари
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Рапид (Вена)
|05.11.2020
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|4:3
|Дандолк (Дандолк)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Дандолк (Дандолк)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|3:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.09.2020
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
(3:5)п
|Дандолк (Дандолк)
|17.09.2020
|Был в запасе
|Интер (Эскальдес)
|0:1
|Дандолк (Дандолк)