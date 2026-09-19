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Эксетер Сити
Гвайон Эдвардс
Статистика
Гвайон Эдвардс - статистика
Эксетер Сити
1 марта 1993 (33), Кармартерн
#7 | Нападающий
Уэльс
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Эксетер Сити
0 : 0
19.09.2026
Транмер
60' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Порт Вейл
1 : 0
12.09.2026
Эксетер Сити
1' - 63'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Эксетер Сити
0 : 0
05.09.2026
Уолсолл
1' - 62'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Эксетер Сити
1 : 1
01.09.2026
Барнет
1' - 90'
67'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Йорк Сити
2 : 1
29.08.2026
Эксетер Сити
1' - 90'
35'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Моркамб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
13.08.2024
Моркамб
59' - 90'
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