Марко Ливайя - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ливайя
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|81
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ливайя
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -79'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|19' 2' 13'
|10.08.2022
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|37'
|04.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)