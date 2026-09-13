Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Хорватия. Футбольная лига 2026/2027 Хорватия. Футбольная лига 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012