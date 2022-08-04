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    Марко Ливайя - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Ливайя
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 августа 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 81
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 1' -79' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    19' 2' 13'
    10.08.2022 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    37'
    04.08.2022 1' -90' Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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