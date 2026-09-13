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Хорватия. Футбольная лига
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Хайдук
Марко Ливайя
Статистика
€ 2,80 млн
Марко Ливайя - статистика
Хайдук
26 августа 1993 (33), Сплит
#10 | Нападающий
182 см | 81 кг
Хорватия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
80' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Рудеш
0 : 4
06.09.2026
Хайдук
76' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Хайдук
2 : 0
31.08.2026
Локомотива
81' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
2 : 3
27.08.2026
Хайдук
91' - 120'
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Хайдук
4 : 0
23.08.2026
Осиек
1' - 64'
54'
58'
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Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
63' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
77' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Жилина
2 : 1
16.07.2026
Хайдук
86' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
2 : 0
09.07.2026
Жилина
86' - 90'
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