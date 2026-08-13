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Дьер
Балаж Медьери
Статистика
€ 150 тыс
Балаж Медьери - статистика
Дьер
31 марта 1990 (36), Будапешт
#16 | Вратарь
188 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дьер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
1 : 1
13.08.2026
Рига
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дьер
1 : 1
30.07.2026
Атерт Биссен
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Атерт Биссен
2 : 6
21.07.2026
Дьер
Был в запасе
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