Ронан Финн - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ронан
|Фамилия
|Финн
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Ронан
|Фамилия
|Финн
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -64'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|09.08.2022
|1' -69'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|21'
|04.08.2022
|1' -73'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)