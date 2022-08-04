Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ронан Финн - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ронан
    Фамилия Финн
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -64' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    09.08.2022 1' -69' Шкупи (Чаир) 1:2 Шэмрок Роверс (Дублин)
    21'
    04.08.2022 1' -73' Шэмрок Роверс (Дублин) 3:1 Шкупи (Чаир)
    • Читайте нас: 
    11