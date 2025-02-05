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Матия Настасич
Статистика
Матия Настасич - статистика
Завершил карьеру
28 марта 1993 (33), Белград
#22 | Защитник
187 см
Сербия
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Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/4 финала
Леганес
2 : 3
05.02.2025
Реал
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Альмерия
2 : 3
15.01.2025
Леганес
1' - 90'
90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Картахена
1 : 2
05.01.2025
Леганес
1' - 90'
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