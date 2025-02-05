Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012