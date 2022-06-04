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    Саша Балич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Саша
    Фамилия Балич
    Команда Заглембе
    Состав Основной
    Родной город Котор
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1990 (33 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 25' -90' Черногория 0:2 Финляндия
    23.09.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    07.06.2022 Был в запасе Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 Был в запасе Черногория 2:0 Румыния
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