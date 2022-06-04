Саша Балич - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Балич
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Балич
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|25' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|07.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|Был в запасе
|Черногория
|2:0
|Румыния