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    Кари Аркивуо - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Кари
    Фамилия Аркивуо
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Родной город Лахти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июня 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэкен 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    26.07.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Хэкен (Гетеборг)
    19.07.2018 Был в запасе Хэкен (Гетеборг) 1:2 Лиепая (Лиепая)
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