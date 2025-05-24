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Миико Альборнос
Статистика
Миико Альборнос - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1990 (35), Стокгольм
#3 | Защитник
180 см
Чили | Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2015/2016
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
2 : 3
24.05.2025
Сендерийск
1' - 67'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
0 : 1
18.05.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 1
04.05.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
2 : 0
24.11.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
88' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
3 : 1
18.10.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
73' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
1 : 2
29.09.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
80' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
09.08.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
0 : 1
05.08.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
1' - 66'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
2 : 2
21.07.2024
Рандерс
1' - 67'
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