Миико Альборнос - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Миико
|Фамилия
|Альборнос
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Миико
|Фамилия
|Альборнос
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|19
|1
|3
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|11.05.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|81'
|04.05.2019
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|31.03.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.03.2019
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.03.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:3
|Байер (Леверкузен)
|76'
|03.03.2019
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|5:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|01.02.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|26.01.2019
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|5:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|19.01.2019
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Вердер (Бремен)
|22.12.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Фортуна (Дюссельдорф)
|19.12.2018
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:4
|Бавария (Мюнхен)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Герта (Берлин)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.11.2018
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|27.10.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.10.2018
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|84'
|06.10.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30' 45' 19'
|30.09.2018
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.09.2018
|1' -29'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|29'
|15.09.2018
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|65'
|31.08.2018
|1' -86'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)