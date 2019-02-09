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    Миико Альборнос - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Миико
    Фамилия Альборнос
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 ноября 1990 (32 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 19 1 3 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    11.05.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    81'
    04.05.2019 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.03.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.03.2019 1' -90' Аугсбург (Аугсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    10.03.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:3 Байер (Леверкузен)
    76'
    03.03.2019 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 5:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    24.02.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    16.02.2019 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.02.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    01.02.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    26.01.2019 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 5:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    19.01.2019 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Вердер (Бремен)
    22.12.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Фортуна (Дюссельдорф)
    19.12.2018 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.12.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:4 Бавария (Мюнхен)
    09.12.2018 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    01.12.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:2 Герта (Берлин)
    25.11.2018 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.11.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.11.2018 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.10.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    20.10.2018 1' -90' Байер (Леверкузен) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    84'
    06.10.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30' 45' 19'
    30.09.2018 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    22.09.2018 1' -29' Нюрнберг (Нюрнберг) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    29'
    15.09.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    65'
    31.08.2018 1' -86' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
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