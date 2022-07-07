Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Элтон Кале - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Элтон Перейра
    Фамилия Гомеш
    Команда Гнилане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1988 (34 года)
    Рост 165
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гнилане 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 3:1 Гнилане (Гнилане)
    07.07.2022 1' -90' Гнилане (Гнилане) 1:0 Лиепая (Лиепая)
    77'
    • Читайте нас: 
    11