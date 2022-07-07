Элтон Кале - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Элтон Перейра
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Гнилане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1988 (34 года)
|Рост
|165
|Вес
|62
|Имя
|Элтон Перейра
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|Гнилане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1988 (34 года)
|Рост
|165
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гнилане
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|07.07.2022
|1' -90'
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)
|77'