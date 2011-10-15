Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ханнес Сигурдссон - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Ханнес
    Фамилия Сигурдссон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2011 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    • Читайте нас: 
    11