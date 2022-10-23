Якуб Гора - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Гора
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мост
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Гора
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мост
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|78'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|1
|2
|3
|1
|Теплице
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|78'
|18.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|12.02.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|29'
|28.01.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|6'
|12.11.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|81'
|29.10.2022
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.10.2022
|1' -72'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|15.10.2022
|1' -74'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.09.2022
|1' -65'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|65'
|30.08.2022
|90' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|69'
|14.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|31.07.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|67'