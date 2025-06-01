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Якуб Гора
Статистика
Якуб Гора - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1991 (35), Мост
#23 | Полузащитник
Чехия
Статистика
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Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
26
4
4
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
1' - 120'
104'
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
28.05.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
1' - 46'
31'
45'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
3 : 2
17.05.2025
Дукла
1' - 90'
88'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
2 : 3
11.05.2025
Дукла
1' - 90'
74'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
2 : 0
03.05.2025
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
27.04.2025
Дукла
1' - 81'
3'
34'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Виктория
4 : 2
19.04.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Дукла
1 : 2
12.04.2025
Баник
1' - 90'
45'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Млада Болеслав
0 : 1
06.04.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Пардубице
0 : 1
15.03.2025
Дукла
1' - 90'
86'
63'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Дукла
0 : 0
12.03.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Дукла
1 : 1
08.03.2025
Теплице
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
1 : 1
02.03.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
46' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
0 : 0
15.02.2025
Дукла
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Дукла
1 : 2
14.12.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
76'
81'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
2 : 1
07.12.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Дукла
1 : 2
04.12.2024
Словацко
74' - 90'
80'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Дукла
1 : 1
30.11.2024
Спарта
89' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
6 : 0
09.11.2024
Дукла
1' - 90'
48'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Дукла
0 : 1
02.11.2024
Млада Болеслав
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Славия
3 : 0
27.10.2024
Дукла
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
1' - 34'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Дукла
0 : 2
10.08.2024
Яблонец
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
2 : 0
02.08.2024
Дукла
1' - 68'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
1 : 0
27.07.2024
Богемианс 1905
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Дукла
1 : 3
20.07.2024
Виктория
1' - 90'
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