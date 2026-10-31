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Словакия. Найк Лига
Команды
Спартак Тр
Эрик Сабо
Статистика
€ 100 тыс
Эрик Сабо - статистика
Спартак Тр
22 ноября 1991 (34)
#52 | Полузащитник
196 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
1' - 90'
89'
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
1' - 46'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Словакия. Найк Лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
ЦСКА 1948
0 : 0
28.07.2026
Спартак Тр
1' - 120'
108'
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
0 : 0
22.07.2026
ЦСКА 1948
1' - 90'
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