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Спартак Тр
Роман Прохазка
Статистика
€ 100 тыс
Роман Прохазка - статистика
Спартак Тр
14 марта 1989 (37)
#6 | Полузащитник
178 см
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И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Хэкен
2 : 2
17.07.2025
Спартак Тр
1' - 90'
65'
Лига Европы, 1 раунд
Спартак Тр
0 : 1
10.07.2025
Хэкен
1' - 90'
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