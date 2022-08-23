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    Патрик Бауэр - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Бауэр
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 октября 1992 (30 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 Был в запасе Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 90' - 90' Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
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