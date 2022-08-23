Патрик Бауэр - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Бауэр
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Бауэр
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)