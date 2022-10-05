Кирилл Морозов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|45'
|25.02.2023
|1' - 83'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -83'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|86'
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)
|22'