Дерек Пендер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дерек
|Фамилия
|Пендер
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1983 (39 лет)
|Имя
|Дерек
|Фамилия
|Пендер
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1983 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент Патрикс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Сент Патрикс (Дублин)