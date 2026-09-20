Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Родриго Моледо - статистика

Коритиба
27 октября 1987 (38)
#4 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
46' - 90'
90, 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
53' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
7
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
46' - 90'
90, 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
53' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
48' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
64' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
Был в запасе
Главные новости
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
2
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
9
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+