Родриго Моледо - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Моледо
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Моледо
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2017
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|Атлетик (Бильбао)
|03.08.2017
|1' -90'
|Габала (Габала)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|52'
|27.07.2017
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Габала (Габала)