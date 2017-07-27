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    Родриго Моледо - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Родриго
    Фамилия Моледо
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 октября 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2017 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:3 Атлетик (Бильбао)
    03.08.2017 1' -90' Габала (Габала) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    52'
    27.07.2017 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Габала (Габала)
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