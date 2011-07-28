Херман Пачеко - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Хуан Аурич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Херман
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Хуан Аурич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2011
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Сент Патрикс (Дублин)