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    Херман Пачеко - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Херман
    Фамилия Пачеко
    Команда Хуан Аурич
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1991 (31 год)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2011 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Сент Патрикс (Дублин)
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