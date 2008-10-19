Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наталио - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Наталио Лоренсо
    Фамилия Поке
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2008 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Севилья (Севилья)
    • Читайте нас: 
    11