Наталио - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Наталио Лоренсо
|Фамилия
|Поке
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Наталио Лоренсо
|Фамилия
|Поке
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2008
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Севилья (Севилья)