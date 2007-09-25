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    Андре Лима - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Андре
    Фамилия Лима
    Состав Без клуба
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 мая 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2007 1' -90' Герта (Берлин) 1:3 Ганза (Росток)
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