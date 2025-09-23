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Кембридж Юнайтед
Кори Смит
Статистика
€ 100 тыс
Кори Смит - статистика
Кембридж Юнайтед
31 января 1991 (35), Хэтфилд
#8 | Полузащитник
183 см | 77 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кембридж Юнайтед
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Фулхэм
1 : 0
23.09.2025
Кембридж Юнайтед
1' - 64'
45'
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