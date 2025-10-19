Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Альфредо Моралес
Статистика
€ 100 тыс
Альфредо Моралес - статистика
Сент-Луис
12 мая 1990 (36), Берлин
#27 | Защитник
183 см | 74 кг
США | Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
19
0
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Сент-Луис
2 : 2
19.10.2025
Реал Солт-Лейк
83' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Остин
1 : 3
05.10.2025
Сент-Луис
1' - 90'
28, 90'
34'
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
0 : 3
28.09.2025
Лос-Анджелес
58' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
1 : 3
21.09.2025
Сент-Луис
88' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Монреаль
0 : 2
14.09.2025
Сент-Луис
61' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Сент-Луис
1 : 1
07.09.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 80'
53'
США. МЛС, 41 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
24.08.2025
Сент-Луис
65' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
3 : 2
17.08.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Сент-Луис
3 : 1
10.08.2025
Нэшвилл
1' - 86'
56'
США. МЛС, 37 тур
Сент-Луис
1 : 2
27.07.2025
Миннесота Юнайтед
77' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
1' - 15'
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
2 : 4
26.06.2025
Орландо Сити
46' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
3 : 3
14.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 46'
США. МЛС, 24 тур
Сент-Луис
2 : 1
31.05.2025
Сан-Хосе
72' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
28.04.2025
Сент-Луис
1' - 83'
48'
83'
США. МЛС, 14 тур
Сент-Луис
0 : 0
20.04.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 2
14.04.2025
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
2 : 0
06.04.2025
Сент-Луис
1' - 80'
США. МЛС, 9 тур
Сент-Луис
0 : 1
30.03.2025
Остин
1' - 68'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
23.03.2025
Сент-Луис
71' - 90'
85'
США. МЛС, 6 тур
Сент-Луис
1 : 0
16.03.2025
Сиэтл
62' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
10.03.2025
Сент-Луис
76' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сан-Диего
0 : 0
02.03.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
0 : 0
23.02.2025
Колорадо
69' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
1
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+