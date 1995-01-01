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    Андрей Бовтало

    #14 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бовтало
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Динамо», г. Москва (2001)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1984 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 78
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