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    Марсело Гальярдо - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Марсело
    Фамилия Гальярдо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1976 (47 лет)
    Рост 169
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2007 1' -90' Осер (Осер) 0:1 ПСЖ (Париж)
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