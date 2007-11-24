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    Эмерсон - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Марсио Пассос
    Фамилия де Албукерке
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1978 (44 года)
    Рост 171
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2007 1' -90' Ренн (Ренн) 0:2 Лион (Лион)
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