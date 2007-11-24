Эмерсон - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Марсио Пассос
|Фамилия
|де Албукерке
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1978 (44 года)
|Рост
|171
|Вес
|69
|Имя
|Марсио Пассос
|Фамилия
|де Албукерке
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 1978 (44 года)
|Рост
|171
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2007
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Лион (Лион)