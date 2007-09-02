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    Дани Баутиста - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Дани
    Фамилия Баутиста
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1981 (42 года)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рекреативо 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2007 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Рекреативо (Уэльва)
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