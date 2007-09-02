Дани Баутиста - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1981 (42 года)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1981 (42 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рекреативо
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2007
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Рекреативо (Уэльва)