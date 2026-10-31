Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Георгий Бугулов - статистика

Улытау
17 марта 1993 (33), Владикавказ
#28 | Защитник
190 см | 83 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Улытау
19
3
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
1' - 90'
30'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
1 : 1
08.08.2026
Улытау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау
1 : 2
25.07.2026
Иртыш
1' - 72'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
1' - 90'
70'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
1' - 65'
6'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
1' - 90'
73'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
1' - 77'
13'
34'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
0 : 0
08.03.2026
Улытау
1' - 90'
Главные новости
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
12
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
7
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+